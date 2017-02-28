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Компания PwC назвала виновника ошибки на вручении "Оскара"

PriceWaterhouseCoopers признала свою вину и принесла извинения актерскому составу "Ла-Ла Ленда"

Компания PwC назвала виновника ошибки на вручении "Оскара"
Церемония "Оскар-2017"
Фото: Reuters

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Картину "Ла-Ла Ленд" по ошибке наградили "Оскаром" по вине представителя аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers (PwC), которая занимается подсчетом голосов при определении победителей, сообщил председатель американского подразделения PwC Тим Райан в интервью USA Today.

"Как оказалось, мы допустили ошибку, связанную с человеческим фактором. Случилось все так: наш партнер с левой стороны сцены Брайан Куллинан передал неправильный конверт Уоррену Битти. И как только мы осознали это, мы уведомили соответствующие стороны и исправили ошибку", - сказал он.

От лица компании, которая контролирует подсчет голосов для определения лауреатов премии "Оскар" с 1934 года, Райан принес извинения актерскому составу "Ла-Ла Лэнда" "за то, что пришлось говорить эти речи, пока все не было исправлено".

На 89-й церемонии вручения награды киноакадемии США "Оскар" оглашающий имя победителя Битти первоначально объявил, что лучшим фильмом стала картина "Ла-Ла Лэнд", создатели картины вышли на сцену и успели произнести слова благодарности. Ошибка была быстро устранена, и организаторы церемонии принесли свои извинения.

Золотую статуэтку в категории "Лучший фильм" получила картина "Лунный свет" режиссера Барри Дженкинса.

"Оскар-2017"

11 фотографий
Фильм &quot;Ла-Ла Ленд&quot;, лидировавший по общему числу номинаций (14) завоевал шесть наград, уступив главную статуэтку &quot;Лунному свету&quot;. Церемония запомнится оплошностью при вручении этой премии (за лучший фильм), когда ведущим дали конверт с победителем в другой номинации.Конфеты, сброшенные на парашютах в зрительный залИсполнительница главной женской роли в фильме &quot;Ла-Ла Ленд&quot; Эмма СтоунЛучшая актриса второго плана Виола Дэвис с супругом, актёром Джулиусом ТеннономИсполнение заглавной темы из фильма &quot;Ла-Ла Ленд&quot; City of Stars одним из ее авторов Джоном ЛеджендомВручение статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана Махершале Али (&quot;Лунный свет&quot;)
Фильм &quot;Ла-Ла Ленд&quot;, лидировавший по общему числу номинаций (14) завоевал шесть наград, уступив главную статуэтку &quot;Лунному свету&quot;. Церемония запомнится оплошностью при вручении этой премии (за лучший фильм), когда ведущим дали конверт с победителем в другой номинации.
Теги: Оскар, PriceWaterhouseCoopers
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