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Культура

В Киеве пройдет финал "Евровидения-2017"

Российские государственные каналы отказались транслировать конкурс

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2017" пройдет в субботу в Киеве. За победу поборются 26 участников. Голосование за победителя будет открыто сразу же после выступления последнего участника.

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"На песенном конкурсе Евровидение соотношение голосов составляет 50% на 50% голосов профессионального жюри и зрителей, то есть оценка Национального жюри имеет такое же значение, как и оценка зрителей", - сообщается в пресс-релизе UA:Перший (государственный Первый телеканал Украины - организатор конкурса).

В сообщении указано, что голосование проводится с помощью SMS и телефонных звонков с любого мобильного или стационарного телефона.

Зрители смогут голосовать в течение 15 минут после выступления последней, 26-й страны-участницы. Количество звонков и SMS-сообщений с одного номера не должно превышать 20.

Согласно порядку выступления, первым свою страну представит исполнитель из Израиля IMRI, далее выступят исполнительница из Польши Кася Мош (Kasia Mos), дуэт из Беларуси Naviband, представитель Австрии Натан Трент (Nathan Trent), участница из Армении Арцвик (Artsvik), представительницы Нидерландов OG3NE, группа Sunstroke Project из Молдовы, исполнитель из Венгрии Джоси Папай (Joci Papai).

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Затем на сцену выйдут участник из Италии Франческо Габанни (Francesco Gabbani), певица из Дании Аня (Anja), исполнитель из Португалии Сальвадор Собраль (Salvador Sobral), представительница Азербайджана Дихаж (Dihaj), Жак Худек (Jacques Houdek) из Хорватии, участник из Австралии Исайя (Isaiah), певица из Греции Деми (Demy), участник из Испании Манель Наварро (Manel Navarro), исполнитель JOWST из Норвегии, представительница Великобритании Люси Джонс (Lucie Jones), представитель Кипра Овиг (Hovig), дуэт из Румынии Илинка и Алекс Флорея (Ilinca ft. Alex Florea), участница из Германии Levina, группа из Украины O.Torvald, участница из Бельгии Бланш (Blanche), исполнитель из Швеции Робин Бенгтссон (Robin Bengtsson), представитель из Болгарии Кристиан Костов (Kristian Kostov) и представительница Франции Alma.

Россия не участвует в "Евровидении-2017", поскольку ее представительнице Юлии Самойловой власти Украины запретили въезд в страну. В этой связи российские государственные каналы отказались транслировать полуфиналы и финал конкурса.

Теги: Евровидение, Юлия Самойлова
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