В Каннах представили ежегодный альманах короткометражек Global Russians

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Российском павильоне в рамках 70 Каннского международного кинофестиваля и кинорынка Marche Du Film представили ежегодный альманах короткометражных картин Global Russians из пяти фильмов.

Было представлены следующие фильмы: "Склероз" Гали Шиян, "Добрый день" Ольги Дибцевой, "Расстаться с Дженни" Петра Антохина, "Первый" Ладо Кватании, "Молоко" Дарьи Власовой.

Программу формировало жюри в составе кинокритиков и главы Роскино Екатерины Мцитуридзе из 170 присланных заявок. "Каждый год мы собираем программу Global Russians и надеемся открыть дорогу новым, ярким и дерзким. В этот раз жюри оказалось единодушным по поводу большинства картин, слабые отпали сразу, выбирали из 20 наиболее интересных проектов. В итоге, финальная пятерка состоит из очень разных и по духу и по стилю фильмов. Объединяет все отобранные картины, при всех их различиях, ирония", - рассказала генеральный директор Роскино Екатерина Мцитуридзе.

Глава Роскино отметила, что бюджет представленных проектов варьируется от 300 рублей до 30 тысяч евро.

"Склероз" Гали Шиян - минутный скетч на тему современной поэзии. В нем показано как поэт решается впервые представить свое творчество на суд коллег по цеху. На сцене он от волнения забывает текст своего стихотворения. "Добрый день" Ольги Дибцевой рассказывает о том, как курьер доставляет заказ семейной паре и становится свидетелем цепи случайных смертей. Работа Петра Антохина "Расстаться с Дженни" снята на английском языке. Главный герой - парень по имени Гас, который через несколько часов должен жениться на Рэйчел, на перед этим он должен завершить незначительное дело - расстаться с Дженни, которой оказывается его машина. В фильме "Первый" режиссера Ладо Кватания действие разворачивается в Советском Союзе в 1960 году, когда в лесной глуши терпит крушение капсула с космонавтом, которого находит одинокая деревенская девушка. "Молоко" Дарьи Власовой уже побывала на 67-м Берлинале в категории Short Films Generation 14plus. Фильм рассказывает о том, как в квартире на 14-ом этаже появляется живая корова.

Все пять фильмов проекта Global Russians по инициативе Роскино также включены от России в программу Каннского кинорынка Short Film Corner, где их смогут оценить профессионалы индустрии.

Проект Global Russians создан по инициативе Роскино в 2011 году. Автором и куратором проекта является глава Роскино Мцитуридзе. За 5 лет в Канне было представлено более 30 фильмов, среди которых работы Жоры Крыжовникова, Таисии Игуменцевой, Антона Бильжо и других.