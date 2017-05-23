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СКР оценил в 200 млн руб. ущерб от похищения выделенных студии Серебренникова средств

Есть обновление от 14:58

Деньги были выделены из бюджета на развитие и популяризацию искусства

СКР оценил в 200 млн руб. ущерб от похищения выделенных студии Серебренникова средств
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Следствие оценивает размер похищенных из бюджета денежных средств, выделенных "Седьмой студии", основанной Кириллом Серебренниковым, в размере 200 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"По версии следствия, пока неустановленными лицами из числа руководства автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных государством в соответствии с постановлением правительства на развитие и популяризацию искусства РФ", - говорится в поступлении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в ходе расследования предстоит установить круг лиц, причастных к хищению.

Ранее во вторник представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что обыски у художественного руководителя "Гоголь-центра" Серебренникова в Москве и других субъектах РФ связаны с расследованием уголовного дела о хищении крупной суммы из бюджета, выделенной "Седьмой студии".

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что Серебренников является по уголовному делу свидетелем. Со своей стороны представитель правозащитной организации "Русь Сидящая", защитник КСеребренникова Алексей Федяров сообщил "Интерфаксу", что худрук не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого.

Между тем в самом "Гоголь-центре" затруднились объяснить причины обысков в театре. Сотрудников и актеров, находящихся в здании, собрали в Большом зале, сообщила журналистам пиар-директор учреждения Ника Груздева.

"Насколько я знаю, сейчас у всех сотрудников театра и актеров собрали в большом зале и изъяли у них телефоны", - сказала Груздева, добавив, что сотрудники театра могут войти в здание, но обратно их не выпускают.

По ее словам, на вечер вторника был запланирован показ спектакля "Мертвые души". В театре проходила репетиция, которая в данный момент прервана.

"Гоголь-центр" - театр, на площадках которого проходят лекции, показы мировых фильмов, музыкальные концерты и спектакли российских и европейских режиссеров.

Теги: Кирилл Серебренников, Гоголь-центр
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