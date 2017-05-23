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Труппа "Гоголь-центра" решила не отменять спектакли после обысков

Есть обновление от 17:37

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Гоголь-центр" продолжит показ спектаклей, несмотря на проводившиеся в театре следственные действия, заявила во вторник журналистам у главного входа в театр актриса Чулпан Хаматова.

"Мы восхищены решением наших коллег из "Гоголь-центра", которые, несмотря на масштаб действий сотрудников правоохранительных органов, не намерены отменять спектакли", - сказала Хаматова.

Ранее сегодня пиар-директор "Гоголь-центра" Ника Груздева, что всех сотрудников театра и актеров собрали во время обысков в большом зале и изъяли у них телефоны. Она добавила, что сотрудники театра могут войти в здание, но обратно их не выпускают.

По словам Груздевой, на сегодняшний вечер запланирован показ спектакля "Мертвые души".

Обыски в "Гоголь-центре"

5 фотографий
Журналисты у здания &quot;Гоголь-центра&quot;Православный активист Дмитрий Цорионов (Энтео)Москвичи у здания театраАктеры Чулпан Хаматова и Евгений Миронов (в центре на первом плане)Машина Следственного комитета РФ у &quot;Гоголь-центра&quot;
Журналисты у здания &quot;Гоголь-центра&quot;
Теги: Кирилл Серебренников, Гоголь-центр, Чулпан Хаматова
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