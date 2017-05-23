Труппа "Гоголь-центра" решила не отменять спектакли после обысков

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Гоголь-центр" продолжит показ спектаклей, несмотря на проводившиеся в театре следственные действия, заявила во вторник журналистам у главного входа в театр актриса Чулпан Хаматова.

"Мы восхищены решением наших коллег из "Гоголь-центра", которые, несмотря на масштаб действий сотрудников правоохранительных органов, не намерены отменять спектакли", - сказала Хаматова.

Ранее сегодня пиар-директор "Гоголь-центра" Ника Груздева, что всех сотрудников театра и актеров собрали во время обысков в большом зале и изъяли у них телефоны. Она добавила, что сотрудники театра могут войти в здание, но обратно их не выпускают.

По словам Груздевой, на сегодняшний вечер запланирован показ спектакля "Мертвые души".