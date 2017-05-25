СКР попросил об аресте экс-главы и главного бухгалтера "Седьмой студии"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Следствие просит отправить под арест экс-главу и главного бухгалтера основанной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии", которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Итина и Масляевой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Пылина в четверг.

Обыски и уголовное дело

Как сообщалось, 23 мая следователи провели обыски у нескольких лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя "Седьмой студии" Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленные лица из числа руководства "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы похитили бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные на развитие и популяризацию искусства.

В ночь на 24 мая представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств задержаны экс-глава "Седьмой студии" Юрий Итин и главный бухгалтер организации Нина Масляева. По ее словам, фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Реакция деятелей культуры

Между тем артисты и режиссеры, в числе которых Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Олег Табаков, Марк Захаров, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Вика Толстоганова, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин и другие, написали письмо в поддержку художественного руководителя "Гоголь-центра".

"Коллеги и друзья Кирилла Серебренникова и театра "Гоголь-центр" потрясены сегодняшними событиями. Мы все знаем Серебренникова как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском, мы выражаем слова поддержки нашим коллегам", - зачитала во вторник коллективное письмо актриса Чулпан Хаматова. Она отметила, что Серебренников - один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только в РФ, но и во всем мире.

В Ассоциации театральных критиков (АТК) заявили, что прошедшие во вторник обыски в "Гоголь-центре" имели нарочито устрашающую форму и политический подтекст.