Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо Исигуро

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Нобелевский комитет на церемонии в Стокгольме объявил лауреата премии по литературе. Премия 2017 года присуждена британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро за то, что "в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром".

Прямая трансляция объявления победителя ведется на сайте Нобелевского комитета. Соответствующее заявление вывешено на сайте Нобелевского комитета.

Кадзуо Исигуро родился в 1954 году в Нагасаки. Через пять лет его семья переехала в Великобританию, где Исигуро вырос и получил высшее образование.

Путь Исигуро в литературе начался в 1981 году с рассказов. Успех к нему пришел в 1983 году после публикации первого романа "Там, где в дымке холмы" (A Pale View of Hills, 1982). Автор был выдвинут на грант как один из "Лучших молодых британских писателей".

За свой третий роман "Остаток дня" (The Remains of the Day, 1989 г.) писатель был удостоен Букеровской премии. В основу его сюжета легли воспоминания дворецкого, который всю жизнь прослужил английскому лорду. По книге снят одноименный фильм, номинированный на восемь "Оскаров", главные роли в нем исполнили Энтони Хопкинс и Эмма Томпсон.

Со временем в творчестве писателя стали появляться элементы фантастики, как в романе-антиутопии "Не отпускай меня" (Never Let Me Go, 2005). Последняя крупная работа Кадзио Исигуро - роман "Погребенный великан" (The Buried Giant, 2015).

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал американский поэт и певец Боб Дилан. Премию вручили с формулировкой "за создание новых средств поэтической выразительности в рамках великой американской песенной традиции".

Нобелевская премия 2015 года была присуждена писательнице из Белоруссии Светлане Алексиевич "за ее многоголосное творчество - памятник страданию и мужеству в наше время".

За всю историю вручения премии по литературе, то есть с 1901 года, среди отечественных писателей и поэтов ее удостаивались пятеро – Иван Бунин (1933), Борис Пастернак (1958), Михаил Шолохов (1965), Александр Солженицын (1970) и Иосиф Бродский (1987).

Учредитель премии шведский инженер-химик, предприниматель, изобретатель динамита Альфред Нобель с юности увлекался литературой, а в поздние годы жизни сам пытался сочинять. В своем завещании Нобель распорядился ежегодно награждать "создавшего наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности". Первым лауреатом Нобелевской премии по литературе стал в 1901 год французский поэт и эссеист Сюлли Прюдом.

Нобелевские лауреаты 2017 года

Ранее "Нобеля" по медицине и физиологии получили ученые из США Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма. Обладателями премии по физике стали Райнер Вайсс, Кип Торн и Барри Бариш за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных волн. Награду в области химии получили Жак Дюбоше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон с формулировкой "за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе".

Обладатель следующей награды – Нобелевской премии мира – будет объявлен в пятницу, 6 октября.

Церемония награждения

Церемония награждения лауреатов пройдет традиционно в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833-1896).

Лауреаты Нобелевской премии в 2017 году получат 9 млн шведских крон (около $1,12 млн). Нобелевский фонд впервые с 2001 года решил увеличить размеры премий лауреатам на 12,5%. Ранее победители получали 8 млн шведских крон (около $931 тыс.).

С учетом инфляции сумма в 9 млн крон немного превышает первую премию, выплаченную в 1901 году (109%). Общая сумма инвестированного капитала Нобелевского фонда на конец декабря 2016 года составляла 1,73 млрд крон.