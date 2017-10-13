ВГТРК опровергла информацию об отказе рекламировать "Матильду"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ВГТРК опровергла информацию об отказе рекламировать фильм Алексея Учителя "Матильда" на телеканалах холдинга.

"Никаких официальных обращений о размещении рекламного ролика "Матильды" не поступало ни к нам, ни к нашему селлеру", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ВГТРК в пятницу.

Ранее режиссер фильма Алексей Учитель заявил, что шумиха вокруг картины начинает отражаться на ее судьбе. По его словам, рекламы "Матильды" нет ни на одном канале.

"На мои вопросы, почему, мы так ответа и не получили. Получается, что частичная, но победа каких-то сил существует", - сказал Учитель.

В свою очередь главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в пятницу утром в своем телеграм-канале, что по его данным, Первый канал, ВГТРК и НТВ отказались от рекламы фильма "Матильда" и вернули деньги, уже взятые за прокат 15-секундного рекламного ролика.

Фильм "Матильда" вызвал в России широкий резонанс еще до выхода в прокат. Он рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против этой картины активно выступает депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и ее сторонники.