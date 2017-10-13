Amazon отстранила топ-менеджера от работы за домогательства

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Компания Amazon отстранила от работы руководителя теле- и киностудии Amazon Studios Роя Прайса в связи с обвинениями в злоупотреблении должностным положением и домогательствах на фоне его тесных деловых контактах с продюсером Харви Вайнштейном, пишет The Wall Street Journal.

"Рой Прайс с этого момента находится в отпуске", - заявил представитель Amazon Крейг Берман, не объяснив причины такого шага.

Ранее продюсер сериала Amazon "Человек в высоком замке" Айза Дик Хэккет рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Прайса, которые в 2015 году вынудили ее подать жалобу в рамках корпоративного процесса.

В заявлении для WSJ она отметила, что "было бы чудесно, если бы компании подавали пример, бескомпромиссно порицая домогательства".

Актриса Роуз Макгоуэн, обвинившая Вайнштейна в изнасиловании, раскритиковала Amazon и ее топ-менеджеров за сотрудничество с продюсером и созданной им и его братом компанией Weinstein Co. Х.Вайнштейн в минувшие выходные был уволен с поста сопредседателя совета директоров Weinstein Co.

Amazon Studios работала над двумя сериалами в сотрудничестве с Weinstein Co. Кроме того, ранее в этом году Weinstein Co. приобрела сценарий, написанный невестой Прайса Лайлой Файнберг. По данным источников WSJ в Amazon Studios, Прайс пытался навязать этот сценарий своей компании, но после проверки на предмет конфликта интересов она отказалась от этого проекта.

Прайс не комментирует происходящее. Представитель Вайнштейна заявила, что он "отрицает все обвинения в сексуальных действиях насильственного характера".