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Минкультуры решило направить "Смерть Сталина" на юридическую экспертизу

В ведомстве сочли, что зрители воспримут фильм как "оскорбительную насмешку над всем советским прошлым"

Минкультуры решило направить "Смерть Сталина" на юридическую экспертизу
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Минкультуры направило фильм "Смерть Сталина"на дополнительную юридическую экспертизу, сообщил глава ведомства Владимир Мединский.

"Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми - и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма", - сказал Мединский, слова которого цитируют в ведомстве.

В то же время он заявил об отсутствии в России цензуры: "У нас нет цензуры. Мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории. В этом деле мы и сами фору дадим кому угодно".

"Это всё - вопросы морали, а есть закон, которым мы руководствуемся и на требования которого справедливо указали юристы Минкультуры в заявлении после просмотра фильма", - сказал Мединский, добавив, что "есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней".

"Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины на экраны в канун 75-летия исторической победы под Сталинградом. Нас прокатчик не услышал", - сообщил министр.

Ранее во вторник Минкультуры отозвало у фильма, который должен был выйти на этой неделе, прокатное удостоверение.

Этому предшествовало обращение к Мединскому группу деятелей культуры и политики, в том числе Никиты Михалкова и Юрия Полякова, которые выступили против выхода "Смерти Сталина" в российский прокат. В частности, авторы письма предложили проверить британскую ленту на экстремизм и отметили, что ее релиз в канун 75-летия Сталинградской битвы оскорбляет память погибших.

Черная комедия "Смерть Сталина" рассказывает о борьбе за власть после смерти советского лидера, главные роли в фильме сыграли Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд. Согласно прокатному удостоверению, фильм должен был выйти в прокат 25 января.

Это уже не первый скандал с выдачей прокатного удостоверения фильмам за последнее время. На прошлой неделе Минкультуры перенесло релиз ленты "Приключения Паддингтона 2" за день до премьеры.

Теги: Владимир Мединский, Минкультуры, Смерть Сталина
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