Минкультуры решило направить "Смерть Сталина" на юридическую экспертизу

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Минкультуры направило фильм "Смерть Сталина"на дополнительную юридическую экспертизу, сообщил глава ведомства Владимир Мединский.
"Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми - и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма", - сказал Мединский, слова которого цитируют в ведомстве.
В то же время он заявил об отсутствии в России цензуры: "У нас нет цензуры. Мы не боимся критических и нелицеприятных оценок нашей истории. В этом деле мы и сами фору дадим кому угодно".
"Это всё - вопросы морали, а есть закон, которым мы руководствуемся и на требования которого справедливо указали юристы Минкультуры в заявлении после просмотра фильма", - сказал Мединский, добавив, что "есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней".
"Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины на экраны в канун 75-летия исторической победы под Сталинградом. Нас прокатчик не услышал", - сообщил министр.
Ранее во вторник Минкультуры отозвало у фильма, который должен был выйти на этой неделе, прокатное удостоверение.
Этому предшествовало обращение к Мединскому группу деятелей культуры и политики, в том числе Никиты Михалкова и Юрия Полякова, которые выступили против выхода "Смерти Сталина" в российский прокат. В частности, авторы письма предложили проверить британскую ленту на экстремизм и отметили, что ее релиз в канун 75-летия Сталинградской битвы оскорбляет память погибших.
Черная комедия "Смерть Сталина" рассказывает о борьбе за власть после смерти советского лидера, главные роли в фильме сыграли Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд. Согласно прокатному удостоверению, фильм должен был выйти в прокат 25 января.
Это уже не первый скандал с выдачей прокатного удостоверения фильмам за последнее время. На прошлой неделе Минкультуры перенесло релиз ленты "Приключения Паддингтона 2" за день до премьеры.