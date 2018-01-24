В Минкультуры предлагали прокатчику фильма "Смерть Сталина" отложить премьеру

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Минкультуры предлагали прокатчику фильма "Смерть Сталина" перенести его релиз на второе полугодие 2018 года, сообщили в ведомстве.

"Мы встречались, и я лично просил руководство (прокатчика) "Вольги" самостоятельно перенести релиз "Смерти Сталина" на вторую половину года в связи с предстоящими в нашей стране памятными датами. Прекрасно отдаю себе отчет, что бизнес руководствуется собственными интересами - и они в лучшем случае денежные, но свои интересы есть и у государства", - сказал гендиректор Госфильмофонда России, бывший директор департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов, которого цитирует Минкультуры.

Накануне ведомство отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина".

"Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины на экраны в канун 75-летия исторической победы под Сталинградом. Нас прокатчик не услышал", - сказал тогда министр Владимир Мединский.​ В ведомстве отметили, что ленту направят на юридическую экспертизу, "будет ли показан фильм, будет решено позже".

Перед отзывом удостоверения в ведомство обратилась группа деятелей культуры и политики, в том числе Никиты Михалкова и Юрия Полякова, которые в письме выступили против выхода картины в российский прокат. В частности, авторы обращения предложили проверить британскую ленту на экстремизм и отметили, что ее релиз в канун 75-летия Сталинградской битвы оскорбляет память погибших.

Сатирическая комедия "Смерть Сталина" повествует о борьбе за власть после смерти советского лидера. Мировая премьера картины состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. В ленте сыграли Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд. Фильм должен был выйти в прокат 25 января.