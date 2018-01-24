Главные новости
В миреЭкс-врач сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы за домогательстваВ РоссииМинздрав РФ вывел четыре обязательных критерия здорового образа жизниВ РоссииПрокурор попросил для Никиты Белых 10 лет колонии
Культура

В Минкультуры предлагали прокатчику фильма "Смерть Сталина" отложить премьеру

Есть обновление от 21:41

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Минкультуры предлагали прокатчику фильма "Смерть Сталина" перенести его релиз на второе полугодие 2018 года, сообщили в ведомстве.

"Мы встречались, и я лично просил руководство (прокатчика) "Вольги" самостоятельно перенести релиз "Смерти Сталина" на вторую половину года в связи с предстоящими в нашей стране памятными датами. Прекрасно отдаю себе отчет, что бизнес руководствуется собственными интересами - и они в лучшем случае денежные, но свои интересы есть и у государства", - сказал гендиректор Госфильмофонда России, бывший директор департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов, которого цитирует Минкультуры.

Культура"Смерть Сталина": шаг влево, шаг вправо – расстрел"Смерть Сталина": шаг влево, шаг вправо – расстрелЧитать подробнее

Накануне ведомство отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина".

"Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины на экраны в канун 75-летия исторической победы под Сталинградом. Нас прокатчик не услышал", - сказал тогда министр Владимир Мединский.​ В ведомстве отметили, что ленту направят на юридическую экспертизу, "будет ли показан фильм, будет решено позже".

Перед отзывом удостоверения в ведомство обратилась группа деятелей культуры и политики, в том числе Никиты Михалкова и Юрия Полякова, которые в письме выступили против выхода картины в российский прокат. В частности, авторы обращения предложили проверить британскую ленту на экстремизм и отметили, что ее релиз в канун 75-летия Сталинградской битвы оскорбляет память погибших.

Сатирическая комедия "Смерть Сталина" повествует о борьбе за власть после смерти советского лидера. Мировая премьера картины состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. В ленте сыграли Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд. Фильм должен был выйти в прокат 25 января.

Теги: Смерть Сталина, Минкультуры
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
"Смерть Сталина": шаг влево, шаг вправо – расстрел"Смерть Сталина": шаг влево, шаг вправо – расстрел
За что Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у политической сатиры о последних днях вождяПодробнее
Умерла Урсула Ле ГуинУмерла Урсула Ле Гуин
Известная американская писательница в последнее время болелаПодробнее
Минкультуры решило направить "Смерть Сталина" на юридическую экспертизуМинкультуры решило направить "Смерть Сталина" на юридическую экспертизу
В ведомстве сочли, что зрители воспримут фильм как "оскорбительную насмешку над всем советским прошлым"Подробнее
Минкультуры отозвало у фильма "Смерть Сталина" прокатное удостоверениеМинкультуры отозвало у фильма "Смерть Сталина" прокатное удостоверение
Ранее предполагалось, что британская политическая сатира о последних днях Сталина выйдет в прокат 25 январяПодробнее
"Нелюбовь" Звягинцева номинировали на "Оскар""Нелюбовь" Звягинцева номинировали на "Оскар"
Церемония вручения наград Американской киноакадемии пройдет 4 мартаПодробнее
Минкультуры попросили проверить фильм "Смерть Сталина" на экстремизмМинкультуры попросили проверить фильм "Смерть Сталина" на экстремизм
По мнению Никиты Михалкова, Юрия Полякова и других авторов письма, выход фильма в канун 75-летия Сталинградской битвы оскорбляет память погибшихПодробнее
Причиной смерти музыканта Тома Петти назвали случайную передозировку лекарствамиПричиной смерти музыканта Тома Петти назвали случайную передозировку лекарствами
Американский исполнитель принимал сильные болеутоляющие из-за перелома шейки бедраПодробнее
Прокатчик "Приключений Паддингтона 2" заявил о разрешении ситуации с релизом картиныПрокатчик "Приключений Паддингтона 2" заявил о разрешении ситуации с релизом картины
Фильм выйдет в прокат 20 января Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 23 января5 фото
23 января
Фотохроника 23 января
Как мир реагировал на слова Трампа7 фото
23 января
Как мир реагировал на слова Трампа
Лучшие фото недели10 фото
19 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
54a11f6%2Eb1141c917%5F1513235832614;
Последние новости
Главные новости
В миреЭкс-врач сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы за домогательстваВ РоссииМинздрав РФ вывел четыре обязательных критерия здорового образа жизниВ РоссииПрокурор попросил для Никиты Белых 10 лет колонииЭкономикаДоллар упал до минимума с 2014 годаКультураУмерла Урсула Ле ГуинВ РоссииДворкович заявил об отсутствии в России олигархов

Роспотребнадзор предостерег россиян от поездок в Ирак

По предварительным данным, от птичьего гриппа в этой стране погибли уже восемь человек Подробнее

Правительство продолжит поддержку исламского образования

Мэру Махачкалы продлили арест до двух месяцев

Верховный суд Чечни проверит законность ареста главы местного "Мемориала"

Россия проработает варианты ответа на возможные новые санкции США

Путин отметил важность развития российской исламской богословской школы

Сотрудничество со светскими вузами сделает исламское образование фундаментальным, заявил президент РФ Подробнее

Около 40 человек эвакуированы из дома в Екатеринбурге из-за взрыва газовых баллонов

По данным "Екатеринбурггаза", пострадади 5 детей и 6 взрослых Подробнее

В Донбасс отправится первый в 2018 году гумконвой МЧС РФ

Британский самолет провел оперативную разведку у рубежей РФ на юге Балтики

МИД РФ обвинил США в блокировке российских инициатив в ООН

В частности, блокируются инициативы по химоружию в Сирии и химическому терроризму на Ближнем Востоке Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru