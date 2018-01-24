Сын Хрущева усмотрел в фильме "Смерть Сталина" издевательство со стороны врагов страны

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сын Никиты Хрущева Сергей написал письмо министру культуры Владимиру Мединскому, в котором выразил мнение, что фильм "Смерть Сталина" внедряет зрителям искаженное и унизительное представление о прошлом.

"Я благодарю за то, что в России есть люди, которые обеспокоены тем, что история нашей страны уничтожается и искажается, преследуя совершенно определенные цели. Внедрение в сознание молодого поколения ложного, искаженного и унизительного представления о прошлом, а следовательно, и о настоящем нашей страны, являет собой огромную опасность. Ярчайшим примером такого искажения является великобританский фильм режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", который представляет собой пасквиль на весь народ и руководство страны того времени и, в частности, на образ моего отца Н.С.Хрущева", - говорится в письме Сергея Хрущева, которое предоставили журналистам в пресс-службе ведомства в среду.

Он выразил заявил, что этот фильм - это "издевательство над собственной историей, да еще руками наших стародавних и злейших врагов".

"От имени семьи прошу Вас, уважаемый Владимир Ростиславович, приложить все усилия для того, чтобы эта подлая ложь не отравляла чувства людей, пришедших в кино, как молодых, так и тех, для кого еще свежа память о прошлом", - говорится в письме.

23 января Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина". Ранее группа деятелей культуры и политики написали письмо Мединскому, в котором выступили против фильма "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи, выразив уверенность, что картина содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, и отметили нецелесообразность выхода фильма в канун 75-летия Сталинградской битвы.

Фильм "Смерть Сталина" позиционируется как сатирическая комедия и повествует о борьбе за власть после смерти советского лидера. Мировая премьера картины состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. В картине сыграли Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд и другие. После премьеры некоторые западные СМИ утверждали, что "Смерть Сталина" могут "забанить" в России.

Согласно прокатному удостоверению, фильм должен был выйти на экраны российских кинотеатров 25 января.