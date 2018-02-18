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Культура

"Довлатов" занял второе место в рейтинге кинокритиков на Берлинале

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Фильм "Довлатов" Алексея Германа-младшего попал в лидеры рейтинга кинокритиков среди фильмов основного конкурса 68-го Берлинале, уступая лишь "Острову собак" Уэса Андерсона, сообщает в воскресенье журнал Screen, который составляет рейтинг на фестивале каждый день на основе отзывов критиков из разных стран мира.

Российская картина получила общий рейтинг в 2,7 балла на четвертый день кинофорума.

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Самые высокие оценки "Довлатову" поставили критики из Швеции и России. Чуть более сдержанно картину оценили критики из Великобритании и одной из германских газет. Единственную низшую оценку фильму поставила германская газета Die Zeit.

На первом месте находится мультфильм "Остров собак" Уэса Андерсона, который открывал Берлинале, с общей оценкой 3,1.

Замыкает тройку лидеров картина "Наследницы" Марчело Мартинеси с 2,6 балла.

Следом идут "Транзит" Кристиана Петцольда (2,2) и "Девица" братьев Зеллнер с Робертом Паттинсоном и Мией Васиковска (1,4).

Замыкает рейтинг эротический триллер "Ева" Бенуа Жако с Изабель Юппер и Гаспаром Ульелем с оценкой в 1,2.

Мировая премьера "Довлатова" прошла в субботу вечером.

Картина повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года. Фильм описывает события, которые происходили почти за год до отъезда писателя в Таллин и незадолго до эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии, Иосифа Бродского. Роли в фильме исполнили Милан Марич, Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин и Артур Бесчастный.

В России фильм выходит в прокат 1-4 марта.

68-й Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) стартовал в Германии 15 февраля и продлится до 25 февраля.

Теги: Германия, Берлинале, Довлатов, Алексей Герман-младший
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