Немецкая актриса появилась на Берлинале с мешком на голове в знак поддержки Серебренникова

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Немецкая актриса Франциска Петри выступила в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова на 68-й церемонии награждения лауреатов 68-го Берлинского международного кинофестиваля, передает в субботу корреспондент "Интерфакса".

Актриса, работавшая с Серебренниковым в фильме "Измена", прошла по красной ковровой дорожке в белой футболке с надписью "Я вынужден остаться дома" и бумажным пакетом на голове с фотографией Серебренникова. Сзади на футболке было написано freekirill.

В рамках кинорынка EFM Берлинале впервые в международном формате был представлен фильм Серебренникова "Лето" о рок-музыканте Викторе Цое, который, как рассказали "Интерфаксу" продюсеры, был смонтирован режиссёром в своей квартире, находясь под домашним арестом. Продажи картины стартовали на Берлинском кинорынке, права на картину выкупила кинокомпания Charades.

Сюжет фильма основан на малоизвестных фактах биографии Цоя.

Серебренников с августа находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств при реализации проекта "Платформа". Сотрудники правоохранительных органов задержали его в Санкт-Петербурге прямо во время съемочного процесса "Лета" и доставили на автомобиле в Москву.