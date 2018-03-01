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Культура

Ссылку на пиратскую копию "Смерти Сталина" объяснили халатностью сотрудника Минкультуры

Ранее в Совете по правам человека сообщили, что в ответ на просьбу предоставить им копию фильма получили ссылку на видео в "Одноклассниках"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Минкультуры РФ объяснили халатностью сотрудника отправку интернет-ссылки на фильм "Смерть Сталина" в ответе на запрос Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"В Департамент кинематографии Минкультуры России ежедневно поступают десятки писем и обращений, посвященных фильму "Смерть Сталина". В ходе подготовки ответа ведомства на обращение СПЧ исполнителем была допущена халатность. В результате служебного расследования в отношении виновного применено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора", - привели "Интерфаксу" слова замминистра Сергея Обрывалина в Минкультуры.

Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ отправило в СПЧ ссылку на фильм "Смерть Сталина" в ответ на просьбу предоставить копию снятой с проката картины.

"По вопросу просмотра фильма следует обратиться к правовладельцу фильма на территории Российской Федерации - ООО "Вольгафильм". Министерство культуры Российской Федерации не располагает цифровыми копиями фильмов. Указанный фильм находится в открытом доступе и его можно посмотреть по ссылке", - говорилось в ответе замминистра культуры Обрывалина, опубликованном ранее на сайте СПЧ.

В своем ответе он также оставил ссылку на копию фильма, размещенную на сайте "Одноклассники".

В конце января министерство культуры России выдало, но затем за несколько дней до начала проката отозвало прокатное удостоверение фильма "Смерть Сталина". В комментарии ведомства по поводу ситуации, в частности, говорилось, что основанием для отзыва удостоверения стал один из пунктов правил его выдачи. В соответствии с правилом такие меры возможны при "выявлении при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".

Теги: Минкультуры РФ, Смерть Сталина, кино, СПЧ
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