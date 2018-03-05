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"Форма воды" Гильермо дель Торо победила в главной номинации "Оскара"

Всего лента мексиканского режиссера получила четыре статуэтки

"Форма воды" Гильермо дель Торо победила в главной номинации "Оскара"
Режиссер Гильермо дель Торо
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Премию Американской академии кинематографических искусств и наук в номинации "Лучший фильм" получила "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо.

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Действие в картине "Форма воды" происходит в США в 1960-х годах в эпоху "холодной войны". Главная героиня - немая уборщица Элиза, которая работает в тайной правительственной лаборатории. Ее жизнь меняется, когда она узнает о секретном эксперименте, в ходе которого в стенах лаборатории проводятся опыты над человеком-амфибией.

Всего картина получила четыре "Оскара". Дель Торо получил статуэтку за лучшую режиссуру, композитор Александр Деспла — за оригинальный саундтрек, а также свой "Оскар" получила комангда художников-постановщиков.

На награду также были номинированы "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино, "Темные времена" Джо Райта, "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Прочь" Джордана Пила, "Леди Берд" Греты Гервиг, "Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона, "Секретное досье" Стивена Спилберга и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха.

Юбилейная 90-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

Теги: США, Оскар, Гильермо дель Торо
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