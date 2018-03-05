Гэри Олдман получил "Оскар" за лучшую мужскую роль

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Британский актёр Гэри Олдман получил "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" за фильм "Темные времена". Всего на 90-м "Оскаре" у фильма было шесть номинаций.

Действие в картине происходит в начале Второй Мировой войны. Это история о том, как решалась судьба западной Европы, когда премьер-министр Уинстон Черчилль пришел к власти. В фильме рассказано о том, как ему пришлось сделать выбор между тем, чтобы заключить мир с Германией ценой свободы нации или воззвать к героическому сопротивлению и сражаться. Роль, Уинстона Черчилля исполнил Гэри Олдман.

В номинации также были представлены заявивший о завершении актерской карьеры Дэниэл Дэй-Льюис ("Призрачная нить"), Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq."), Дэниэл Калуйя ("Прочь"), Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем").

Юбилейная 90-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.