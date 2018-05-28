После реставрации картину Репина "Иван Грозный" поместят в бронированный кейс

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - После реставрации картина Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван" будет выставляться в залах Третьяковки в специальном бронированном стеклянном кейсе, рассказала директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Мы получили звонок от Сбербанка с готовностью поддержать реставрацию и обеспечение безопасного экспонирования этой работы по завершении длительной реставрации в залах Третьяковской галереи в специальном бронированном стеклянном кейсе", - сказала директор журналистам в понедельник.

Как сообщалось в субботу, полиция задержала мужчину, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Ущерб от его действий оценивается более чем в 500 тысяч рублей.

Картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", также известной как "Иван Грозный убивает своего сына", в Третьяковской галерее нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции, сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе музея.