Истфак МГУ извинился за преподавателей, поспоривших с охраной Третьяковки

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Руководство исторического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова извинилось за преподавателей-историков, которые не оформили специальные бейджи для групповых занятий в Третьяковской галерее.

"Следует учесть, что в течение долгих десятилетий между Государственной Третьяковской галереей и историческим факультетом Московского университета существуют устойчивые дружеские, научные и человеческие связи. Администрация исторического факультета надеется, что настоящее событие не разрушит эти близкие отношения, и приносит свои извинения Третьяковской галерее за некорректное поведение сотрудников исторического факультета", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МГУ.

Ранее в июне стало известно об открытом письме нескольких сотрудников истфака МГУ к министерству культуры, в котором они сообщили об инциденте на выставке художника Василия Верещагина в Третьяковской галерее. По словам заявителей, преподаватели с аспирантами и студентами пришли в музей посмотреть на работы художника и обсудить искусство, но сотрудники безопасности "Третьяковки" указали им на нарушение правил проведения экскурсий.

Исторический факультет МГУ поддержал в этом инциденте музей. Согласно сообщению пресс-службы вуза, правила посещения Третьяковской галереи требуют, чтобы организованные группы, в том числе школьные и вузовские, специально регистрировали посещение и получили особые бейджи "гида-гостя".

"Очень жаль, что преподаватели исторического факультета МГУ, предварительно не ознакомившись с этими правилами, проводили занятие на выставке Верещагина, которая открыта в залах Третьяковской галереи. Обоснованные претензии работников музея были встречены негативной реакцией", - говорится в сообщении.