Режиссера "Стражей Галактики" уволили из-за твитов десятилетней давности

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Режиссер Джеймс Ганн, снявший обе части "Стражей Галактики" и работавший над их продолжением, уволен из-за оскорбительных постов в твиттере, сделанных в 2008-2009 годах, пишет в пятницу The Hollywood Reporter.

Студия Disney решила расторгнуть контракт с Ганном после того, как онлайн-издание The Daily Caller припомнило режиссеру его саркастические записи на тему педофилии, изнасилования и терроризма. Публикацию тут же подхватили пользователи соцсетей.

В минувший четверг Ганн опубликовал твит, в котором заявил, что десять лет назад видел себя в роли провокатора как в кино, так и в жизни, но теперь стал совсем другим человеком. Он извинился перед теми, кого могли обидеть его шутки, назвав их глупыми и неуместными.

Однако в пятницу председатель Walt Disney Studios Алан Хорн заявил, что "оскорбительные взгляды и заявления, обнаруженные в твиттере Джеймса (Ганна - ИФ) непростительны и несовместимы с ценностями студии, и мы разрываем отношения с ним".

Первые "Стражи Галактики" вышли на экраны в июле 2014 года, став третьим фильмом вселенной Marvel по уровню кассовых сборов; сиквел, выпущенный в 2017 году, превзошел этот результат. Премьера третьей части ориентировочно должна была состояться в 2020 году.