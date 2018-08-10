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Культура

В новой серии "Простоквашино" пес Шарик попытался стать популярным блогером

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Новый эпизод сериала "Простоквашино", в котором пес Шарик решает "запостить котика" Матроскина, чтобы стать популярным блогером, в пятницу появился на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.

По сюжету, рассказали там, пес Шарик озабочен тем, что на его блог в интернете почти никто не подписан, и он задается целью привлечь новых фолловеров. "Проанализировав самые популярные ролики, герой решает "запостить котика". Выбор тут же падает на Матроскина, однако кот не желает становиться звездой интернета", - сказали в "Союзмультфильме".

"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. На киностудии напомнили, что всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий легендарного мультфильма.

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Теги: Простоквашино, Союзмультфильм

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