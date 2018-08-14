Следователи возбудили еще одно дело после поджога церкви в Карелии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Следствие возбудило второе уголовное дело после пожара в уникальной Успенской церкви 18-го века в Кондопоге (Карелия), применив другую статью Уголовного кодекса РФ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 167 - умышленные уничтожение или повреждение имущества", - отметил собеседник агентства.

Сигнал о пожаре в Успенской церкви в Кондопоге поступил утром 10 августа. Тушение пожара заняло более двух часов, памятник полностью сгорел.

Было возбуждено уголовное дело, оно расследуется по ч.1 ст.243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия). Следователи подозревают в поджоге 15-летнего подростка, который приехал в Кондопогу из Петрозаводска к своим родственникам.

Ответственность по этой статье наступает, начиная с 16 лет - в отличие от статьи, по которой возбуждено второе дело - по части 2 статьи 167, предусматривающей до пяти лет колонии, могут судить лиц, достигших 14 лет.

В настоящее время подозреваемый находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД республики.