На восстановление сгоревшей в Карелии церкви потребуется более 100 млн рублей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - На восстановление сгоревшей в Кондопоге Успенской церкви, по предварительной оценке, потребуется около 100 млн рублей и еще 10 млн рублей - на разработку проектно-сметной документации, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Специалисты Северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры России провели осмотр конструкций храма. Согласно их отчету, сохранилось 10% сруба, остальные конструкции церкви полностью утрачены. В связи с этим точную сумму, необходимую для воссоздания памятника, можно будет определить только после разработки проектно-сметной документации (на ее разработку потребуется не менее 10 млн рублей). По предварительной экспертной оценке, на восстановление церкви потребуется около 100 млн рублей", - заявили в пресс-службе.

Ранее "Интерфаксу" в пресс-службе министерства сообщили, что Успенская церковь в Кондопоге уничтожена на 95%, но существует возможность ее воссоздания.

"10 августа полностью выгорели подклет, сени с крыльцами, трапезная, молельня, шатровая кровля. Утрачены иконостас (кроме одной иконы, находящейся на реставрации) и роспись. По оценке специалистов, уничтожено 95% объекта", - сообщили в ведомстве. Там отметили, что ответственность за сохранность сгоревшей церкви в Кондопоге несут местный приход и музей.

Как сообщалось, сигнал о пожаре в Успенской церкви в Кондопоге поступил утром 10 августа, храм полностью сгорел. Возбуждены два уголовных дела по ч.1 ст.243 и ч.2 ст.167 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, и умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Следователи подозревают в поджоге 15-летнего подростка, который приехал в Кондопогу из Петрозаводска к своим родственникам. В настоящее время подозреваемый находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД республики.