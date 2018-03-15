Памфилова назвала выборы-2018 величайшими по значимости

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала обеспечить свободное и осознанное волеизъявление граждан на "величайших выборах для нашей страны".

"Мы гарантируем, что в полной мере обеспечим свободное осознанное волеизъявление всех наших граждан на этих величайших по значимости выборах для нашей страны. Невероятно важных выборах", - сказала Памфилова на презентации информационного центра ЦИК в четверг.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта. В бюллетене, которые получат избиратели, - восемь кандидатов. Это Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский (перечислены по алфавиту).