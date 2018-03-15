ВС РФ признал законной трансляцию послания президента и показ фильма "Путин"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд России отклонил иск доверенного лица кандидата в президенты России от партии "Яблоко" Григория Явлинского Николая Рыбакова, требовавшего признать незаконным и отменить пункт 6 постановления ЦИК России "О разъяснениях особенностей освещения деятельности кандидатов на должность президента РФ организациями телерадиовещания".

"В удовлетворении административного иска заявителя отказать", - огласила судья Алла Назарова.

Таким образом, суд согласился с позицией ЦИКа и Генпрокуратуры, что оспариваемая норма не противоречит действующему законодательству, а трансляция послания президента Федеральному Собранию на центральных телеканалах и показ фильма Оливера Стоуна "Путин" на Первом канале не нарушают права других кандидатов в президенты.

После заседания представители Явлинского заявили, что обжалуют сегодняшнее решение суда.

"Конечно, будет подана апелляционная жалоба", - сказала председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова.