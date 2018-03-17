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В канун президентских выборов в России объявлен "день тишины"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Суббота, 17 марта, последний день перед голосованием на выборах президента РФ, объявлена так называемым "днем тишины", в течение которого запрещены любые формы агитации.

В соответствии с требованиями российского законодательства, за сутки до начала дня голосования запрещается любая агитация. Вместе с тем, агитационные материалы, которые были размещены ранее, могут быть оставлены на прежнем месте при условии, что от избирательных участков они располагаются на расстоянии не менее 50 метров.

Агитация будет запрещена и в день голосования 18 марта до 21:00, когда закроются последние участки в Калининградской области.

Выборы президента РФ пройдут на более чем 97,3 тыс. избирательных участках, образованных на территории России, и на 401 участке за рубежом.

Кандидатами на высший государственный пост являются самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Теги: Россия
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