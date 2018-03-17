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Главы МИД восьми стран договорились не признавать итоги выборов РФ в Крыму

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины выступили с совместным заявлением в связи с 4-й годовщиной присоединения Крыма к России.

В тексте, обнародованном на сайте МИД Украины, отмечается, что "ЕС не признает результаты выборов, которые проводятся Россией в Крыму".

Главы МИД восьми стран заверили, что не позволят Крыму исчезнуть с международной повестки дня. "Пока будет продолжаться незаконная аннексия, будут продолжаться ограничительные меры и санкции", - говорится в обращении.

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Кроме того, авторы отмечают, что "оккупация Крыма" повышает риски для безопасности в Черноморском регионе, но ее последствия уходят далеко за пределы региона. "Вместе с нынешней российской агрессией на Донбассе, она также является нарушением европейского порядка, безопасности, правил и принципов, которые служили основой стабильности и безопасности в Европе со времен окончания холодной войны", - отмечается в документе.

Министры иностранных дел восьми стран также призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова и более 60 других политических узников.

Кроме того, заявили они, в Крым должен быть предоставлен доступ международным мониторинговым организациям.

Главы МИД подчеркнули, что произошедшее в Крыму "касается не только Украины, но и всех нас". "Вот почему мы не забудем и не оставим Крым", - отмечается в обращении.

Крым вошел в состав России после республиканского референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов.

18 марта в России пройдут выборы президента.

Теги: Россия, Крым, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Швеция, Украина
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