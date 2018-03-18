В России Президентская кампания-2018

Вероятным местом голосования Путина назван участок в здании РАН в Москве

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин, скорее всего, проголосует в Москве, вечером его ждут в избирательном штабе.

До настоящего момента место голосования президента не разглашалось.

Пресс-секретарь главы государства в последний раз отвечая на настойчивый вопрос журналистов, где же будет Путин в день президентских выборов, сказал, что такой информацией не располагает, но отметил, что традиционно он посещает избирательный участок в столице.

"Я пока не могу сказать, где будет голосовать президент. Традиционно он это делает в Москве", - сказал Песков журналистам 12 марта. При этом он добавил: "Каких-то оснований полагать, что будет выбрано другое место, у меня нет, хотя такая возможность (у главы государства) электорально и законодательно имеется, как у любого гражданина РФ", - отметил Песков.

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На всех предыдущих президентских выборах - нынешние будут для Путина уже пятыми - глава государства голосовал на избирательном участке в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте столицы. Как правило, он приезжает отдать свой голос в середине дня. Любопытно, что проход избирателей на участок при этом никогда не перекрывался.

Голосование президента, впрочем как и на других избирательных участках, можно будет наблюдать с помощью трансляции.

Возможно, место голосования президента заранее не было объявлено, чтобы избежать ненужных сюрпризов, как, например, в 2012 году. Тогда, через некоторое время после того, как Путин (в то время глава правительства) покинул избирательный участок, туда забежали три девушки, обнажились до пояса и стали выкрикивать обвинения в адрес премьера. Подоспевшие сотрудники полиции прикрыли девушек куртками и после этого увели их с участка.

Вечером в воскресенье, после закрытия участков для голосования, Путина ждут в его избирательном штабе в Гостинном дворе, подтвердил "Интерфаксу" представитель штаба, воздержавшись от других подробностей этого мероприятия.

Впервые Путин был избран президентом РФ в 2000 году, а переизбран на второй срок - в 2004 году. Впоследствии - в 2008 году - его на этом посту сменил Дмитрий Медведев. В 2014 году Путин снова выдвинул свою кандидатуру на выборах президента РФ и одержал победу, набрав 63.60% голосов.

Согласно Конституции России - одно и тоже лицо не может занимать пост президента более двух сроков подряд. В настоящее время президентский срок составляет 6 лет, до 2012 года он равнялся 4 годам.

Нынешний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также будет голосовать в Москве. Традиционно он делает это на избирательном участке в московском районе Раменки, на улице Довженко.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Москва
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