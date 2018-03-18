На Камчатке и Чукотке проголосовали 31,05% и 47,29% избирателей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - 72 тыс. 213 жителей Камчатки (31,05%) проголосовали в первые четыре часа на выборах президента России.

"Это гораздо больше, чем 4 марта 2012 года, когда к 12:00 на выборах президента проголосовали 23,9 % жителей Камчатки", - сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина.

"Никаких нарушений в ходе выборов пока не зарегистрировано", - прочеркнула Иринина.

В Камчатском крае открыты более 190 избирательных участков. В регионе зарегистрировано порядка 239 тыс. избирателей.

Голосование продолжается на Чукотке. "На Чукотке к 12:00 по местному времени (3:00 мск) проголосовали 15 тыс. 798 человек, что составляет 47,29% от общего количества избирателей (в 2012 году - 48%)", - сообщила агентству председатель избирательной комиссии Чукотского автономного округа Оксана Талызина.

В Чукотском автономном округе 18 марта открыты 55 избирательных участков. В регионе зарегистрированы 33 тыс. 208 избирателей. Из них досрочно проголосовали более 2,5 тыс. человек.