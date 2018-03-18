В посольство России в Киеве пропустили его сотрудников

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Избирательный участок на территории посольства России в Украине (Киев) открылся в соответствии с регламентом в 08:00 по местному времени.

"Сотрудников посольства, в том числе членов избирательной комиссии, в здание пропустили беспрепятственно", - сообщило посольство РФ в Украине в микроблоге в твиттере.

Окрестные кварталы патрулируются усиленными нарядами полиции. Российских граждан в Посольство не допускают. Сотрудников Посольства, в том числе членов избирательной комиссии в здание пропустили беспрепятственно. — RusEmbassy Ukraine (@RusembUkraine) 18 марта 2018 г.

"Голосуют сотрудники посольства", - проинформировали дипломаты.

В соответствии с регламентом в 08.00 по местному времени избирательный участок был открыт. Голосуют сотрудники Посольства. — RusEmbassy Ukraine (@RusembUkraine) 18 марта 2018 г.

Между тем, как передал ранее корреспондент "Интерфакса-Украина", полиция не пускает к зданию посольства России желающих проголосовать на выборах президента РФ. Прибывшим на данный избирательный участок гражданам РФ сотрудники полиции объясняют, что сегодня в здание пускают лишь сотрудников дипучреждения.

В то же время, у ограждения на подходе к посольству продолжается акция националистов. Никаких активных действий они не предпринимают.

Правопорядок в квартале обеспечивает очень большое количество правоохранителей.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.