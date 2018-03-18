КПРФ сообщила о задержании активиста партии в Новосибирске

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Новосибирский областной комитет КПРФ сообщает о задержании сторонника партии на избирательном участке в школе №177, говорится в сообщении на сайте обкома.

Как следует из сообщения, избиратель пытался удалить с информационного стенда с информацией о кандидатах вклейку под информацией о кандидате от КПРФ, которую он посчитал выполненной с нарушением избирательного законодательства.

"Действия сторонника, направленные на восстановление законности и приведение сводного информационного плаката в строгое соответствие с утвержденным и опубликованным ЦИК РФ оригинал-макетом, были расценены полицией как хулиганство", - сказано в сообщении.

Со своей стороны, председатель облизбиркома Ольга Благо в беседе с журналистами подчеркнула, что дополнительная информация о недостоверных сведениях, поданных одним из кандидатов, была размещена по решению ЦИК России. "Это обязанность участковой избирательной комиссии, до которой доведена была по решению ЦИК для размещения эта информация. Никаких здесь нарушений избирательного законодательства нет", - сказала она.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.