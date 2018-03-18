В МИД РФ назвали незаконным препятствование голосованию россиян на Украине

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Москве считают незаконными действия украинских властей, заблокировавших доступ граждан РФ в российские загранучреждения на Украине для голосования в день выборов президента.

"Киевские власти задолго до 18 марта начали запугивать российских граждан, запуская информацию о погромах и провокациях на избирательных участках в российских загранучреждениях", - заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "когда стало очевидно, что граждан России запугать не получается, и россияне, несмотря ни на что, все равно придут и проголосуют, киевский режим пошел на беспрецедентные меры - объявил о физическом недопуске граждан России в день голосования на избирательные участки".

"Зачем все это им нужно? Ответ очевиден. Граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

"Поэтому их выбор был бы очевиден. Такой результат волеизъявления киевскую власть устроить никак не мог. Именно поэтому режим, совершенно беззастенчиво и беззаконно, воспрепятствовал участию российских граждан в голосовании", - подчеркнула Захарова.

Ранее в Госдуме заявили, что Украина пытается дестабилизировать процесс выборов президента России, и пообещали обратится в ОБСЕ в связи с блокировкой Киевом доступа россиян на Украине к участкам для голосования.

Как сообщалось, в воскресенье полиция не пустила к зданию посольства России на Украине (Киев) желающих проголосовать на выборах президента РФ. Украинские правоохранители разрешили пройти в дипучреждение только его сотрудникам.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.