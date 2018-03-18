Зюганов пожаловался на заниженный результат Грудинина

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Предварительные результаты президентских выборов показывают, что КПРФ сохраняет место главной оппозиционной силы в РФ, однако число голосов, полученных Павлом Грудининым, по собственным данным партии, на 2,5% выше, чем данные ЦИК РФ, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"По нашему параллельному подсчету на данный момент у нас на 2,5% больше, чем показывает избирком", - сказал Зюганов в воскресенье на брифинге. Он также считает, что "какие бы вам там результаты не показывали, но главное, какие результаты на родине".

Зюганов объявил результат, который получен Грудининым на участке 1305 в совхозе имени Ленина, директором которого он является: "У Грудинина - 55%, у Путина - 38,5%, у Жириновского - 1,5%, у остальных в списке почти ничего". По утверждению лидера КПРФ, на этот участок "дополнительно власти привезли 611 человек, чтобы сломать результаты голосования". Политик также отметил, что "все вместе остальные партии набрали гораздо меньше, чем Павел Николаевич".

"Как ни пытаются закопать КПРФ, ничего из этого не выйдет", - сказал Зюганов. По его словам, вывести страну из кризиса может левоцентристкий курс. "В целом общество требует перемен", - считает Геннадий Зюганов.

Лидер партии добавил, что в КПРФ "готовы к серьезному диалогу по решению национальных проблем".

"Мы надеемся, что после столь успешных для нас выборов наш офис будет больше", - сказал Зюганов, отметив, что данный брифинг для журналистов проходил в переполненном пресс-центре.