Арестован пятый участник нападения на сотрудников "Росгвардии"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Щербинский суд Москвы арестовал ещё одного обвиняемого в нападении на сотрудников Росгвардии в новой Москве.

"Щербинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля в отношении Артёма Бойко, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) УКР РФ и 226 УКРФ (хищение оружия)", - сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

31 декабря Щербинский суд арестовал Евгения Сазонова, Дениса Бойко, Юрия Власова и Максима Попова, также обвиняемых по делу.

Все фигуранты признали свою вину и дали признательные показания.

В результате нападения, которое произошло в четверг 30 декабря в Новой Москве, один сотрудник Росгвардии погиб, еще один получил ранение.

По данным Росгвардии, экипаж вневедомственной охраны выехал по сигналу тревоги на охраняемый объект - магазин в деревне Рогово Новомосковского административного округа. На сотрудников напала группа из восьми человек. В результате нападения сержант полиции был смертельно ранен, второй сотрудник получил телесные повреждения.