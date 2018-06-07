Застреливший росгвардейца житель Новой Москвы осужден пожизненно

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил Евгения Сазонова, от выстрела которого в 2016 году погиб сотрудник Росгвардии в Новой Москве, к пожизненному сроку, еще четверо нападавших получили от 6 до 21 года лишения свободы. Об этом сообщила официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Приговором суда Евгению Сазонову назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима, Бойко Дениса к 21 году лишения свободы, Бойко Артема - к 14 годам лишения свободы, Юрия Власова - к 13 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого режима. Максима Попова - к 6 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала Иванова в четверг "Интерфаксу".

Как уточнили в ведомстве, собранные следственными органами ГСУ СК по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Артема и Дениса Бойко, Власова, Сазонова и Попова. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений предусмотренных статьями "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "хищение оружия и боеприпасов", "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

По данным следствия, 19 декабря 2016 года пятеро мужчин, подозреваемые в совершении кражи на территории Новой Москвы, напали на двух сотрудников Росгвардии при проверке у них документов. Один из соучастников вырвал пистолет из рук сотрудника и выстрелил ему в грудь, а второго избил. Соучастники, похитив табельное оружие, скрылись с места происшествия. От полученного огнестрельного ранения один из потерпевших скончался, второму была оказана необходимая медицинская помощь.

"Все фигуранты были установлены и задержаны в день совершения преступления", - добавила Иванова.