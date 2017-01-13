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Москва

СКР проверит органы попечительства после изъятия детей с ВИЧ в Москве

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку действий органов попечительства после изъятия ВИЧ-инфицированных детей из московской семьи, сообщила в пятницу пресс-служба столичного главка СКР.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства города Москвы на предмет надлежащего осуществления контроля за условиями проживания в семье приемных детей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в пятницу замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы Татьяна Барсукова сообщила "Интерфаксу", что в семье, из которой временно были изъяты 10 детей, отец избил одного из детей.

"10 января работники детского сада выявили факт жестокого обращения - на теле одного ребенка обнаружены синяки. Были вызваны органы опеки, и совместно с сотрудниками ОВД факт побоев со стороны отца был засвидетельствован", - сказала Барсукова "Интерфаксу".

По ее словам, в связи с этим было принято решение о временном изъятии детей из семьи и помещении их в безопасное место.

Она уточнила, что из семьи были изъяты 10 детей: восемь ВИЧ-инфицированных детей помещены в больницу, где получают необходимые лекарства, двое - в социальные учреждения. Еще двое старших детей и один кровный ребенок находятся с матерью.

Барсукова пояснила, что семья приехала в Москву в 2014 году из Санкт-Петербурга. В этой семье восемь приемных детей, четыре усыновленных и один кровный.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что у органов опеки нет претензий к обеспечению лечения ВИЧ-инфицированных приёмных детей, временно изъятых из московской семьи.

"Никаких претензий к маме по их здоровью не было, вовремя покупались медикаменты, посещались соответствующие медицинские центры", - сказала Кузнецова журналистам.

По её словам, матери будет разрешено видеться с детьми. Омбудсмен пока не располагает информацией о том, является ли мать также ВИЧ-инфицированной. Кузнецова затруднилась сказать, будут ли дети возвращены в семью.

Теги: Москва, СКР
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