Детский омбудсмен создала комиссию для расследования инцидента с изъятием детей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова создала специальную комиссию по выяснению обстоятельств инцидента с изъятием в Москве 10 детей из приемной семьи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе детского омбудсмена.

"Для выяснения всех обстоятельств дела при уполномоченном была создана специальная комиссия, в которую вошли представители органов опеки и попечительства и департамента социальной защиты Москвы. Юристы уполномоченного выехали на квартиру, где дети проживали с родителями", - сообщили в пресс-службе.

При этом Кузнецова призвала не делать поспешных выводов и детально разобраться с ситуацией.

"Нужно помнить, что речь идет о приемных и усыновленных детях. Здесь не может быть резких необдуманных решений", - сказала Кузнецова.

В пресс-службе также сообщили, что многодетная семья переехала в Москву из Ленинградской области два года назад и встала на учет сначала в столичном районе Бирюлево, а потом в Зеленограде. Отмечается, что органы опеки неоднократно посещали семью, последний раз летом прошлого года. Фактов жестокого обращения ранее не выявлялось, со стороны медиков претензий по лечению детей, которые, как сообщалось, инфицированы ВИЧ, нет.

В настоящее время изъятые из семьи дети переводятся в зеленоградский центр для того, чтобы мать могла их навещать, добавили в пресс-службе.

Ранее в пятницу замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы Татьяна Барсукова сообщила "Интерфаксу", что в семье, из которой временно были изъяты 10 детей, выявлен факт жестокого обращения с детьми со стороны отца.

"10 января работники детского сада выявили факт жестокого обращения - на теле одного ребенка обнаружены синяки. Были вызваны органы опеки, и совместно с сотрудниками ОВД факт побоев со стороны отца был засвидетельствован", - сказала Барсукова "Интерфаксу".

По ее словам, в связи с этим было принято решение о временном изъятии детей из семьи и помещении их в безопасное место.

Она уточнила, что из семьи были изъяты 10 детей: восемь ВИЧ-инфицированных детей помещены в больницу, где получают необходимые лекарства, двое - в социальные учреждения. Еще двое старших детей и один кровный ребенок находятся с матерью.