По жалобам изъятых детей на побои приемного отца возбудили уголовное дело

Дети сами просили правозащитников оставить их в детском доме, потому что там их не бьют, а "воспитатели добрые"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - После жалоб детей, изъятых из приемной семьи в Зеленограде, на избиения со стороны отца возбуждено уголовное дело о побоях, сообщила ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова.

"Нас проинформировали о том, что сегодня было возбуждено уголовное дело по статье 116 (Уголовного кодекса РФ) - побои. Идет расследование, были получены заключения из правоохранительных органов", - сказала Лантратова "Интерфаксу".

Она отметила, что накануне состоялось совещание с участием министра соцзащиты Москвы Владимира Петросяна, общественников, психологов и юристов. По его итогам было решено сформировать выездную группу для общения с детьми, в которую вошли независимые психологи организаций "Иван-чай", "Добровольцы России", а также Лантратова как ответственный секретарь СПЧ и представитель детского омбудсмена.

"Когда мы стали работать с детьми, мы увидели некоторые достаточно серьезные вопросы. Во-первых, большинство детей очень сложно отзывались об отце, никто его не называл папой. Они его очень сильно боялись, говорили о том, что он их бил, причем это не один ребенок говорил", - сказала Лантратова.

Она добавила, что дети сами говорили о том, что им лучше остаться в детском доме, потому что там "воспитатели добрые". Кроме того, эксперты, общавшиеся с детьми, пришли к выводу, что с ними требуется серьезная работа психологов, логопедов и других специалистов.

"Впервые совпало мнение правоохранительных органов, психологов, правозащитников, экспертов, о том, что на данный момент до конца этих действий детям будет лучше не в семье. Им будет лучше остаться в этом учреждении", - сказала Лантратова.

Она также отметила, что министр соцзащиты в понедельник сообщил приемной матери, что договор опеки восьми детей будет отменен и в семью они не вернутся.

На прошлой неделе стало известно, что из приемной семьи в Зеленограде были изъяты десять детей. Работники детского сада перед этим обнаружили на теле одного ребенка следы побоев, которые, по его словам, ему нанес отец. Также сообщалось, что некоторые дети инфицированы ВИЧ. Приемная мать информацию о насилии над детьми отрицает.