Главные новости
В РоссииРоссия обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности "закона Димы Яковлева"Экономика"Газпром" выставил Украине счет на $5,3 млрд по правилу "бери или плати"ЭкономикаДоллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
Москва

Мать изъятых приемных детей с ВИЧ потребовала через суд вернуть их в семью

В суд подан иск о признании незаконными действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полиции

Мать изъятых приемных детей с ВИЧ потребовала через суд вернуть их в семью
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Многодетная мать Светлана Дель подала в суд на орган опеки и полицейских в связи с изъятием из семьи 10 приемных детей. Об этом сообщил "Интерфаксу" ее представитель, руководитель "Команды 29" Иван Павлов.

"Моя доверительница направила в Зеленоградский районный суд города Москвы иск о признании незаконными действий отдела опеки управления социальной защиты департамента труда и социальной защиты Москвы и отдела МВД России по районам Силино и Старое Крюково, а также обязании вернуть детей матери", - сказал Павлов во вторник.

МоскваВ Москве из семьи изъяты 12 приемных детей с ВИЧ-инфекциейВ Москве из семьи изъяты 12 приемных детей с ВИЧ-инфекциейЧитать подробнее

По его словам, представители Дель также подали заявления в больницу и Центр поддержки семьи и детства, в которых содержатся дети, органы опеки и полицию. В них Дель требует передать ей детей, а также сообщить о правовых основаниях изъятия и удержания детей, поскольку ни органы опеки, ни представители полиции до сих пор не предоставили никаких документов, свидетельствующих о законности их действий.

"Мы будем требовать объяснений, поскольку это совершенно беспрецедентная по своей брутальности ситуация. Мало того, что детей изъяли фактически по доносу - прошла почти неделя, и ни мать, ни юристы не увидели никаких документов, никакого обоснования законности этих действий", - сказал Павлов.

"Наша первая задача - вернуть детей в семью, после чего будем разбираться с этим произволом", - подчеркнул он.

В минувшую пятницу в пресс-службе детского уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщили, что она создала специальную комиссию по выяснению обстоятельств инцидента с изъятием в Москве 10 детей из приемной семьи. В комиссию вошли представители органов опеки и попечительства и департамента социальной защиты Москвы, а юристы уполномоченного выехали на квартиру, где дети проживали с родителями.

При этом Кузнецова призвала не делать поспешных выводов и детально разобраться с ситуацией.

В пресс-службе также сообщили, что многодетная семья переехала в Москву из Ленинградской области два года назад и встала на учет сначала в столичном районе Бирюлево, а потом в Зеленограде. Отмечается, что органы опеки неоднократно посещали семью, последний раз летом прошлого года. Фактов жестокого обращения ранее не выявлялось. Со стороны медиков претензий по лечению детей, которые, как сообщалось, инфицированы ВИЧ, нет.

В настоящее время изъятые из семьи дети переводятся в зеленоградский центр для того, чтобы мать могла их навещать, добавили в пресс-службе.

В РоссииМизулина назвала типичными причинами синяков у детей драки и побои воспитателейЧитать подробнее

Ранее замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы Татьяна Барсукова сообщила "Интерфаксу", что в семье, из которой временно были изъяты 10 детей, выявлен факт жестокого обращения с детьми со стороны отца.

"10 января работники детского сада выявили факт жестокого обращения - на теле одного ребенка обнаружены синяки. Были вызваны органы опеки, и совместно с сотрудниками ОВД факт побоев со стороны отца был засвидетельствован", - сказала Барсукова "Интерфаксу" в пятницу.

По ее словам, в связи с этим было принято решение о временном изъятии детей из семьи и помещении их в безопасное место.

Она уточнила, что из семьи были изъяты 10 детей: восемь ВИЧ-инфицированных детей помещены в больницу, где получают необходимые лекарства, двое - в социальные учреждения. Еще двое старших детей и один кровный ребенок находятся с матерью.

Барсукова пояснила, что семья приехала в Москву в 2014 году из Санкт-Петербурга. В этой семье восемь приемных детей, четыре усыновленных и один кровный.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
В Москве в 2017 году будет реконструировано более 80 улицВ Москве в 2017 году будет реконструировано более 80 улиц
По словам мэра столицы Сергея Собянина, "эта программа будет продолжаться постоянно"Подробнее
Следственный комитет проверит гибель пенсионера в московском метроСледственный комитет проверит гибель пенсионера в московском метро
80-летний мужчина упал на пути на станции "Университет"Подробнее
Немецкий A320 сел в "Домодедове" с поврежденным лобовым стекломНемецкий A320 сел в "Домодедове" с поврежденным лобовым стеклом
В результате инцидента никто не пострадалПодробнее
Реставрация Большого зала Московской консерватории обошлась в 182 млн рублейРеставрация Большого зала Московской консерватории обошлась в 182 млн рублей
Эта сумма была потрачена на работы в самом зале и на реставрацию органаПодробнее
Самолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропортуСамолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропорту
По данным источника "Интерфакса", Ан-148 повредил предкрылок, никто не пострадалПодробнее
В Москве в воскресенье выпадет до 8 см снегаВ Москве в воскресенье выпадет до 8 см снега
За осенне-зимний период прирост снега в столице составил более 180 см при среднеклиматической годовой норме 152 смПодробнее
В центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозицииВ центре Москвы были задержаны участники несогласованной акции оппозиции
По словам представителя организации "Новая оппозиция", полиция задержала около 40 участников "народного схода"Подробнее
В Москве из семьи изъяты 12 приемных детей с ВИЧ-инфекциейВ Москве из семьи изъяты 12 приемных детей с ВИЧ-инфекцией
В ситуации разбираются юристы аппарата детского омбудсменаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января7 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-15411 фото
16 января
Прощание с погибшими при крушении Ту-154
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Это взрослый человек и, кроме того, человек, многие годы занимавшийся организацией конкурсов красоты. Он общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью

Владимир Путин о "компромате" на Дональда Трампа

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности "закона Димы Яковлева"Экономика"Газпром" выставил Украине счет на $5,3 млрд по правилу "бери или плати"ЭкономикаДоллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 годаВ РоссииЛавров заявил об усилении попыток США завербовать дипломатов из РФ
Суд признал законным арест нарушительницы ПДД Багдасарян на 15 суток
В Киеве заявили о получении документов с просьбой Януковича о вводе российских войск
Путин усомнился во встречах Трампа с "девушками легкого поведения"
Мать изъятых приемных детей с ВИЧ потребовала через суд вернуть их в семью
Путин заявил о попытке противников Трампа подорвать его легитимность
Президент Молдавии допустил аннулирование соглашения об ассоциации с ЕС
В Петербурге двое участников ДТП едва не напали с ножом на бригаду "скорой"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи