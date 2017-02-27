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Москва

Маре Багдасарян назначили восемь новых штрафов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд назначил участнице "гонок" на "Гелендагене" Маре Багдасарян еще восемь штрафов на общую сумму 17 тысяч рублей за уклонение от исполнения административного наказания, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

На судебное заседание Багдасарян в очередной раз не явилась, представив ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие. Тимошенко добавил, что всего за семь дней судебных заседаний, Багдасарян были назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 128 тысяч рублей. С начала февраля на рассмотрении в мировом суде находятся 32 административных протокола в отношении Багдасарян за уклонение от исполнения административного наказания.

В мае 2016 года группа молодых людей, одним из которых оказался сын вице-президента компании "ЛУКОЙЛ" Руслан Шамсуаров, ехавших во внедорожнике "Гелендваген", после нарушений правил дорожного движения (ПДД) устроили гонки с сотрудниками Дорожно-патрульной службы на Ленинском проспекте. Все происходящее молодые люди транслировали в соцсетях. Гагаринский суд столицы 28 мая отправил Багдасарян под арест на 10 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции, а Шамсуарова, его приятеля Виктора Ускова и сидевшего за рулем Абдувахоба Маджидова отправил под арест на 15 суток.

17 октября Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ, Маджидов был оправдан. Позже Мосгорсуд признал данное решение законным. Ранее мировой участок 353 Савеловского суда рассмотрел 51 административный протокол, составленный полицией в отношении Багдасарян за неуплату в срок назначенных штрафов за нарушение ПДД. По итогам рассмотрения ей были назначены два административных ареста на 10 и 14 дней, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 183 тыс. рублей, которые она уже погасила.

10 января девушка приступила к выполнению обязанностей подсобного рабочего в государственном бюджетном учреждении "Жилищник" района Сокол. Однако позднее мировой суд назначил М.Багдасарян административный арест в 15 суток за невыполнение обязательных работ. После отбытия наказания девушка вновь приступила к обязательным работам.

В пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) 17 февраля сообщили, что девушка предоставила в службу больничный лист, имеющий признаки подделки, в связи с чем материалы проверки в отношении Багдасарян были направлены в отдел дознания для решения вопроса о возбуждении в отношении нее уголовного дела по статье о подделке документов.

В среду в столичной прокуратуре сообщили, что в отношении Багдасарян возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса РФ (использование заведомо подложного документа).

Теги: Москва, Мара Багдасарян
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