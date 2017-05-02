Москва Снос московских пятиэтажек

В предварительный список пятиэтажек для сноса в Москве включили 4,5 тысячи домов

Есть обновление от 19:06

В перечень пятиэтажек для голосования жителей вошли строения в 85 районах и в шести поселениях на новых территориях

В предварительный список пятиэтажек для сноса в Москве включили 4,5 тысячи домов
Фото: ТАСС, Андрей Махонин

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В перечень пятиэтажек для голосования жителей для последующего формирования проекта программы реновации включено свыше 4,5 тысячи домов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Этот список сегодня будет опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы", - сказал Собянин во вторник на заседании президиума столичного правительства. В пресс-службе мэра "Интерфаксу" уточнили, что в предварительный список вошли 4566 домов, расположенных в 85 районах "старой" Москвы и шести поселениях на новых территориях.

Предварительный список домов, которые попадут в программу сноса пятиэтажек, мэр Москвы Сергей Собянин обещал подготовить к 1 мая. В начале апреля он говорил, что после этого будет проведено поквартирное голосование.

"До Первомая мы предполагаем составить предварительный список домов для включения в программу на основании анализа обращений, писем, информации от депутатов местного самоуправления", - говорил Собянин на расширенном заседании совета Госдумы.

На втором этапе будет проводиться поквартирное голосование. Система такого голосования, по словам мэра, отработана в "Активном гражданине". Голосование будет проходить в течение полутора месяцев.

Теги: Москва, Сергей Собянин
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