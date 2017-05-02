Сроки реализации программы реновации в Москве оценили в 10-15 лет

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Реализация программы реновации пятиэтажного жилищного фонда в столице может занять от 10 до 15 лет, сообщил "Интерфаксу" источник в мэрии, знакомый с ситуацией.

"Говорить о точных сроках завершения программы очень рано. Это длинная история. Но при определенных условиях, в первую очередь стабильном финансировании, этот проект может быть реализован за 10-15 лет", - сказал собеседник агентства.

Источник опроверг информацию, опубликованную в ряде СМИ и социальных сетях о том, что в разработке программы реновации участвовала группа заинтересованных инвесторов.

"Инвесторам, девелоперам невыгодна эта программа, они тревожатся. В Москве будут вводиться большие объемы жилья, что неминуемо приведет к снижению цен на него", - пояснил собеседник "Интерфакса".

Он напомнил, что пятиэтажки первого периода индустриального домостроения строились в Москве с 1957 по 1975 год.

"Кроме того, в городе имеются пятиэтажки, построенные в более раннее время, либо дома высотой в 2-4 этажа, технические характеристики которых аналогичны. Большинство подобных строений было рассчитано на эксплуатацию в течение 25-50 лет, и эти сроки истекли либо истекут в ближайшие годы", - подчеркнул источник.

Говоря о сроках реализации программы реновации жилого фонда, он напомнил, что для запуска проекта необходим ряд условий, в том числе выяснение мнения собственников квартир и нанимателей по договорам социального найма, хотят ли они, чтобы их дом вошел в проект программы реновации; свободные площадки для строительства стартовых домов, а также бюджетные средства и механизмы привлечения инвестиций. "Одних бюджетных средств для реализации программы реновации будет недостаточно", - добавил источник.