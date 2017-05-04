Москва Снос московских пятиэтажек

Власти Москвы согласовали проведение митинга о реновации 14 мая

Есть обновление от 10:56

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Московские власти официально известили инициаторов митинга, запланированного на 14 мая на проспекте Академика Сахарова по вопросу реновации городского жилья, о согласовании акции, сообщил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

"Вчера в 16:30 организаторам было направлено официальное уведомление правительства Москвы о согласовании митинга 14 мая на внутренней стороне проспекта Академика Сахарова с началом в 14:00 и численностью до 5000 человек", - сказал Черников в четверг "Интерфаксу".

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20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилого фонда в Москве, предполагающий переселение жителей пятиэтажных домов. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс.

Несколько инициативных групп граждан подали в столичную мэрию заявки на проведение митинга по этому закону. Как сообщал Верников "Интерфаксу", московские власти на встрече с заявителями пришли к соглашению о проведении единой акции 14 мая на проспекте Сахарова.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее на встрече с горожанами заверил, что жители расселяемых пятиэтажек будут получать новые квартиры в районе своего проживания, если только собственник не захочет выбрать другой район.

2 мая был обнародован список московских пятиэтажек для голосования на включение в программу реновации. В предварительный список вошли 4566 домов.

Теги: Москва
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