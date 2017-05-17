Москвичи назвали главной целью организаторов программы реновации личное обогащение

Несмотря на это, две трети жителей столицы поддержали программу

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Москвичи назвали главной целью организаторов программы реновации жилья личное обогащение, сообщает ВЦИОМ. Выгоду, по мнению респондентов, получит в первую очередь строительный бизнес и только потом жители снесенных домов, которые переедут в новое жилье.

Несмотря на это две трети (67%) москвичей поддерживают программу, против нее выступают 16% опрошенных. Среди жителей предполагаемых зон реновации уровень поддержки еще выше - за снос пятиэтажек выступили 75% респондентов, против - 11% респондентов, подсчитали социологи. Основными причинами неодобрения они назвали возможное ухудшение бытовых условий, ухудшение условий жизни в районе, непроработанность программы в целом.

Почти три четверти (74%) опрошенных жителей предполагаемых зон реновации выразили желание участвовать в программе по сносу ветхого жилья (против высказались 22%), среди москвичей в целом эта доля составила 36%. Ключевой мотив участия – улучшение жилищных условий.

Опрос ВЦИОМ проведен 28-30 апреля. По телефону опрошены 1200 жителей Москвы, по месту жительства интервьюированы 1000 жителей предполагаемых районов реновации.