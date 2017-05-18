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Москва Снос московских пятиэтажек

Собянин подписал закон о гарантиях при реновации жилья в Москве

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве". Документ опубликован в четверг на официальном портале столичной мэрии.

Как ожидается, этот закон, принятый в среду Мосгордумой сразу во всех чтениях, вступит в силу после того, как Госдумой РФ будет принят аналогичный федеральный закон.

Законом предусмотрено 12 дополнительных гарантий. В частности, участие в реновации может быть возможно только по решению собственников и нанимателей квартир. В программу реновации могут включаться только те дома первого периода индустриального домостроения и аналогичные по конструктивным характеристикам дома, в которых большинство собственников и нанимателей квартир поддержат включение дома в программу. Решение принимается 2/3 собственников и нанимателей.

Вторая дополнительная гарантия - отказ от участия в программе реновации в любое время. На любой стадии формирования и реализации программы реновации собственники и наниматели квартир вправе провести общее собрание и принять решение об исключении своего дома из программы.

Третья дополнительная гарантия - равнозначная новая квартира. Так, жители пятиэтажек, сносимых в рамках программы реновации, обеспечиваются равнозначными квартирами в домах-новостройках. Равнозначная квартира - жилплощадь, в которой количество комнат не менее чем в старой квартире в пятиэтажках, жилая площадь - не менее жилой площади в старой квартире, а общая площадь - больше, чем в старой квартире за счет более просторных помещений общего пользования (кухня, прихожая, коридор, ванная и туалет).

Следующая дополнительная гарантия - новая квартира предоставляется бесплатно и в собственность. Владельцы неприватизированных квартир смогут выбирать - получить новую квартиру бесплатно в собственность или сохранить социальный наем.

Пятая дополнительная гарантия - закон предоставляет жителям сносимых пятиэтажек равнозначные квартиры в том же районе, включая районы Центрального административного округа. Исключение составляют Зеленоград и Троицкий и Новомосковский административные округа.

Шестая гарантия - отделка "комфорт-класса". Равнозначные квартиры предоставляются с улучшенной отделкой ("комфорт-класс") и будут пригодны для проживания без проведения дополнительных ремонтных или отделочных работ.

Седьмая гарантия - внеочередное улучшение жилищных условий очередников. В рамках программы реновации очередникам будут предоставлены вне очереди новые квартиры с одновременным улучшением жилищных условий по нормам предоставления жилой площади и в зависимости от состава семьи. Двух переездов не потребуется.

Кроме того, среди других дополнительных гарантий - комфортная городская среда и качественные дома, помощь в переезде, полноценное возмещение собственникам нежилых помещений.

Согласно рассматриваемому законопроекту, если москвича не устраивает равнозначная квартира, то можно получить равноценную квартиру или денежную компенсацию.

Теги: Москва, Сергей Собянин
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