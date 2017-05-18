Уровень сероводорода в Капотне ночью превысил норму в 15 раз

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Автоматическая станция контроля в столичном районе Капотня зафиксировала в ночные часы загрязнение воздуха сероводородом и диоксидом серы, сообщает ГПБУ "Мосэкомониторинг" в четверг.

По данным наблюдений, с полуночи до 4:00 предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) сероводорода превышалась в 2,9-14,9 раза.

Кроме того, в Капотне в 1:00 и 2:00 был превышен допустимый уровень диоксида серы - в 1,18 и в 1,3 раза соответственно.

Ранее "Интерфакс сообщал", что 17 мая в районе Капотня на протяжении 12 часов длился выброс сероводорода, ПДК м.р. вредного вещества отклонялась от нормы в 2,9-51,4 раза.