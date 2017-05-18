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Москва Снос московских пятиэтажек

За три дня в Москве по вопросу сноса пятиэтажек проголосовали 19% жильцов

Есть обновление от 17:18

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В голосовании по проекту программы реновации в Москве приняли участие 19% собственников квартир в пятиэтажках, а также проживающих в них по договору социального найма, сообщил журналистам в четверг председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.

МоскваНа сайте "Активный гражданин" досрочно началось голосование о сносе пятиэтажекЧитать подробнее

"Хотим рассказать вам о первых результатах, которые мы получили по итогам голосования в течение трех дней на этой неделе, с результатами, связанными с подсчетом голосов верифицированных голосующих. Итак, голосование, как вы знаете, ведется по трем направлениям: с помощью портала "Активный гражданин", МФЦ и собраний собственников - последних, как я понимаю, пока не было. 4546 домов включены в перечень для голосования", - отметил Ремчуков.

По его данным, в некоторых домах проголосовали 8% жильцов, в каких-то - 11%, самая высокая активность - 54% проживающих в квартирах. "А в среднем, если учитывать все квартиры, то за три дня голосования 19% квартир приняли участие", - сказал Ремчуков.

При этом в 4127 домах "за" включение в проект программы реновации проголосовали более двух третей квартир из числа проголосовавших. В 214 домах поддержали участие в программе менее 50% от числа проголосовавших квартир. В 39 домах не проголосовал ни один из собственников, добавил он.

Также известно, что из более чем 64 тыс. квартир, собственники которых участвовали в голосовании, верифицированы данные по 60 тыс. 259 квартирам.

15 мая в Москве стартовало голосование жителей пятиэтажных домов о включении в проект программы реновации, которое продлится до 15 июня. Проголосовать можно на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы" независимо от места жительства. При желании собственники помещений в пятиэтажке могут провести общее собрание для принятия решения об участии либо неучастии своего дома в программе реновации. Выбор формы голосования ("Активный гражданин", "Мои документы" или общее собрание) остается за жителями.

Теги: Москва
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