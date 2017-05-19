Мэрия Москвы пообещала улучшение транспортной ситуации благодаря сносу пятиэтажек

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Транспортная ситуация в Москве благодаря программе реновации жилья существенно улучшится, заявил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Хочу сказать, что в результате реализации программы реновации транспортная ситуация в городе будет улучшена, так как появится большое количество районных дорог и связей, а сами жилые кварталы станут более доступны", - сказал Хуснуллин.

По его словам, также в ходе планировки новых кварталов планируется создать сеть более удобных подъездов и подходов к станциям метро и платформам железных дорог. "Многие кварталы, попадающие в программу реновации, так или иначе будут связаны с уже действующими или со строящимися станциями и линиями метро", - добавил глава стройкомплекса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что количество жителей в московских районах, затронутых программой реновации жилого фонда, вырастет максимум на 500 тыс. человек, поскольку квартиры в столице в основном покупают сами горожане.

"Сейчас называют астрономические цифры - что в Москву понаедет 5 млн человек. Это бредни. По нашему мнению, количество жителей в этих районах в целом вырастет тысяч на 500 - в 10 раз меньше того, что прогнозируют", - говорил мэр в интервью радио "Комсомольская правда".

"Жители Подмосковья покупают около 10%, еще около 5% - приезжие из других регионов. Причем они инвестируют деньги, а потом сдают такое жилье в аренду", - добавил он.