Москва Снос московских пятиэтажек

Реновация в Москве погубит четверть деревьев во дворах сносимых пятиэтажек

По мнению экологов, новым деревьям понадобится несколько десятилетий, чтобы вырасти, но их будет недостаточно

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Каждое четвертое дерево будет срублено в 13 районах Москвы, включенных в программу реновации, утверждают в "Гринпис России".

"Некоторые районы из-за "реновации" могут лишиться более 25% древесной растительности: Алтуфьевский, Бабушкинский, Головинский, Коптево, Марфино, Северное Измайлово, Перово, Новогиреево, Нижегородский, Кузьминки, Черемушки, Зюзино и Царицыно", - говорится в сообщении пресс-службы Гринпис, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Отмечается, что к такому выводу пришла группа экспертов организации, которая оценила потенциальный ущерб внутриквартальному озеленению в зоне сноса. По их мнению, если на месте дворов сносимых пятиэтажек появятся стройплощадки, может быть уничтожено 2,7 тыс. га древесной растительности.

"Это почти в четыре раза больше деревьев, чем лишилась Москва за последние 15 лет", - подчеркивается в сообщении.

Там добавили, что под снос попадают "эффективные зеленые зоны" - многим деревьям рядом с пятиэтажками уже несколько десятилетий, и они успели сформировать экосистемы, очищая воздух и регулируя микроклимат, создавая тенистые дворы для прогулок и отдыха.

Новым деревьям понадобится несколько десятилетий, чтобы вырасти, однако их будет недостаточно, считают экологи.

"Жителям высотных домов, которые появятся на месте пятиэтажек, нужно будет больше зелени, так как плотность населения возрастет. При этом площадь под посадку зеленых насаждений сократится, что усугубит уже существующие нарушения градостроительных и экологических норм", - отмечают в организации.

Теги: Москва
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