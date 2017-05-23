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В правительстве прокомментировали поправки к законопроекту о реновации жилья

Владельцы квартир в сносимых домах вместо равнозначного жилья смогут выбрать равноценное возмещение в денежной или натуральной форме

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Владельцы квартир в сносимых домах смогут воспользоваться правом выбора и получить равноценное возмещение в денежной или натуральной форме. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак, комментируя поправки правительства РФ к законопроекту о реновации.

По словам вице-премьера, в правительственных поправках уточняются понятия "равнозначности" жилых помещений и устанавливается право собственника квартиры в сносимом доме выбрать равноценное возмещение в денежной или натуральной форме.

Козак, слова которого цитируются в сообщении, опубликованном на сайте правительства, отметил, что размер такого возмещения и порядок его предоставления определяются в соответствии с федеральным законодательством, в том числе законодательством об оценочной деятельности.

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Право на судебную защиту

Козак заявил также, что "правительственные поправки гарантируют безусловный приоритет мнения жителей дома" при принятии решения о его включении в программу реновации или исключении из программы.

Он сообщил, что во вторник детально обсудил поправки ко второму чтению законопроекта с председателем Госдумы.

"Уверен, что совместными усилиями в законопроекте будут учтены все аспекты программы реновации, гарантирующие неукоснительное соблюдение прав граждан", - подчеркнул вице-премьер.

Козак, в частности, обратил внимание на то, что "правительственные поправки снимают ранее установленные ограничения на судебную защиту: граждане вправе обжаловать как само решение о реновации, так и равнозначность предоставляемого помещения или равноценность предоставляемого денежного возмещения".

Теги: Москва
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